Baza: пятилетний ребенок вернулся из Египта в Россию с редким паразитом

По данным канала, у ребенка поднялась температура, болел живот и появились высыпания на теле. Мама не связывала ухудшение самочувствия с поездкой в Египет, но упомянула о ней во время беседы с врачом Раменской больницы. Малыша госпитализировали. Его состояние оценивалось как тяжелое. Специалисты поставили диагноз — аппендицит.

«Но после гистологического анализа диагноз уточнили — оказалось, что у мальчика анкилостома. Это редкий вид глистов, которые попадают в организм во время заглатывания или через кожу», — сообщила Baza.

По данным канала, глисты в первую очередь поражают легкие и пищеварительную систему. Паразиты могут стать причиной летального исхода. С юным пациентом все хорошо. Анализ, сделанный после 12-дневного лечения, не показал наличие в организме анкилостом. К ребенку вернулся аппетит и бодрость. Его выписали.

Ранее сообщалось, что в Египте во время экскурсии потерпел крушение батискаф с 45 россиянами.