Прогулочный батискаф с 45 россиянами затонул в Египте: есть погибшие

В четверг, 27 марта, прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, затонул в Хургаде, сообщил телеграм-канал SHOT. Четыре человека погибли.

По данным SHOT, туристы выбрали подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Прогулочный батискаф «Синдбад» отправился с отдыхающими в 10 часов утра по местному времени. На самоходном подводном аппарате находились взрослые и дети. На расстоянии примерно 1 км от берега батискаф начал тонуть. По данным SHOT, кроме туристов, в батискафе находилось несколько членов экипажа. Экскурсию организовала компания «Библио Глобус».

Телеграм-канал Mash уточнил, что девять человек получили ранения. На место происшествия прибыли дипломаты Генконсульства. Спасенных отдыхающих доставили в больницы. Информация о количестве погибших может обновляться. Кроме того, на данный момент не удалось установить местоположение нескольких туристов. Четверо госпитализированных находятся в критическом состоянии.

По информации Baza, причины крушения на данный момент не установлены. SHOT выяснил, что стоимость экскурсии составила около 7 тыс. руб. Детский билет стоил дешевле. На борту находилось около 15 несовершеннолетних.

«Все пострадавшие туристы проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Как сообщают местные СМИ, еще девять человек госпитализированы в критическом состоянии. Затонувший батискаф должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф», — сообщил SHOT.

Ранее сообщалось, что российского туриста задержали в Таиланде за пьяное вождение и наркотики.