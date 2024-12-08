Baza: подросток измазал фекалиями площадку в доме, где зарегистрирована Мизулина

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина проинформировала в своем телеграм-канале, что в Москве задержали 16-летнего подростка, нахулиганившего в подъезде. Baza сообщила , что подросток испачкал фекалиями площадку в доме, где зарегистрирована Мизулина.

Екатерина Мизулина написала, что не проживает по адресу, где она зарегистрирована. Именно в этом доме юноша совершил хулиганские действия. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сотрудникам правоохранительных органов хватило два часа, чтобы установить местоположение несовершеннолетнего. Мизулина сообщила, что юноша состоит в одном из экстремистских чатов, связанных с Украиной. Ему предложили большую сумму денег в качестве вознаграждения.

«В том же чате распространялись и крайне агрессивные угрозы насилия в мой адрес. Заказчики снабдили парня инструкциями, и в прошлые выходные он проник по адресу моей регистрации и совершил хулиганские действия», — написала Екатерина Мизулина.

Екатерина Мизулина призвала россиян не поддаваться на провокации. Она отметила, что против подростка завели административное дело, а его отец будет привлечен за неисполнение родительских обязанностей. Спикер отметила, что денег подросток так и не получил.

Ранее сообщалось, что Мизулина отказывается заключать мировое соглашение с Лебедевым.