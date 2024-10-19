«Ъ»: Мизулина отказывается заключать мировое соглашение с Лебедевым и Дудем

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила «Ъ», что не намерена решать в досудебном порядке конфликт с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем*. О заключении мирового соглашения не может быть и речи.

Екатерина Мизулина отметила, что положительно относится к конструктивной критике. Важно помнить, что обвинения всегда должны быть каким-либо образом аргументированы. В интервью дизайнера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю Мизулина она видит лишь оскорбления.

«Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет»,— заявила Екатерина Мизулина.

В пресс-службе Лиги безопасного интернета отметили, что обратились с просьбой к лингвистам проанализировать контент Лебедева. Специалисты исследовали видео, опубликованные на платформах VK и YouTube. Период выборки — 1,5 года. Эксперты уверены, что комментарии Лебедева в адрес Мизулиной носили негативный характер. Архитектор делал заявления в подобной тональности неоднократно.

Екатерина Мизулина подала в суд иск об оскорблении чести и достоинства. Директор Лиги безопасного интернета посчитала некие заявления Лебедева, сделанные во время интервью Дудю, оскорбительными. Видеоматериал был опубликован 1 августа. Заявитель требует выплатить ей компенсацию в размере 10 млн руб.

Ранее сообщалось, что на суд Мизулиной против Лебедева и Дудя явился мужчина с ножом, доской и грибами.

* признан иностранным агентом