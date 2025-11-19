В Одинцово задержали школьника, пытавшегося поджечь кинотеатр во время детского сеанса

В подмосковном Одинцово сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего школьника, который планировал совершить поджог кинотеатра «Юность». Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила «Лента.ру».

По информации источника, подросток действовал под влиянием мошенников, которые представились ему сотрудниками специальных служб. Аферисты также заставили подростка поджечь военторг на Можайском шоссе и релейный шкаф.

Как пишет Mash, ФСБ обнаружили школьника с канистрой бензина в момент, когда он направлялся в кинотеатр. В это время там находились дети и смотрели фильм. В отношении подростка завели уголовное дело, его отправили в следственный изолятор (СИЗО).

На опубликованной видеозаписи, предположительно, этот же самый школьник поджигает военторг. Позже молодой человек зафиксировал происшествие на камеру смартфона.

