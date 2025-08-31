Бдительные жители Егорьевска предотвратили диверсию
Фото: [istockphoto.com]
В оперативных службах Егорьевска корреспонденту REGIONS сообщили, что бдительные местные жители пресекли попытку поджога телефонного шкафа.
По информации издания, очевидцы проинформировали об инциденте сотрудников правоохранительных органов. Они оперативно отреагировали на вызов, что позволило им задержать на месте преступления 12-летнего подростка. Предварительно установлено, что несовершеннолетний в телефонном режиме получал задания от неустановленного лица, которые сразу выполнял.
По данным издания, возбуждено уголовное дело. Правоохранители детально разбираются в ситуации. В администрации муниципалитета егорьевцев призвали проявлять бдительность и в случае любых подозрительных действий окружающих сообщать в полицию.
«Просим сообщать о любой подозрительной активности, странных лицах, манипулирующих с инфраструктурой, или сомнительных телефонных звонках в правоохранительные органы», — призвали егорьевцев в администрации муниципалитета.
Ранее в ФСБ сообщили, что украинские вербовщики принуждают жертв совершать особо тяжкие преступления.