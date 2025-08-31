Бдительные жители Егорьевска предотвратили диверсию

По информации издания, очевидцы проинформировали об инциденте сотрудников правоохранительных органов. Они оперативно отреагировали на вызов, что позволило им задержать на месте преступления 12-летнего подростка. Предварительно установлено, что несовершеннолетний в телефонном режиме получал задания от неустановленного лица, которые сразу выполнял.

По данным издания, возбуждено уголовное дело. Правоохранители детально разбираются в ситуации. В администрации муниципалитета егорьевцев призвали проявлять бдительность и в случае любых подозрительных действий окружающих сообщать в полицию.

«Просим сообщать о любой подозрительной активности, странных лицах, манипулирующих с инфраструктурой, или сомнительных телефонных звонках в правоохранительные органы», — призвали егорьевцев в администрации муниципалитета.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинские вербовщики принуждают жертв совершать особо тяжкие преступления.