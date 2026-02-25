Беговая дорожка как взятка и 14 лет строгого режима: бывший мэр Троицка ответил за коррупцию

По версии следствия, бывший мэр Троицка получал материальное вознаграждение за ускоренное беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство нежилых зданий, которые потом вводили в эксплуатацию. Деньги передавал посредник. Договоры оформляли в интересах директора коммерческой организации. Незаконная схема реализовывалась в период с 2020 по 2021 год.

По данным ведомства, общая сумма взяток составила не менее 700 тыс. руб. С целью гарантировать исполнение будущего приговора в части возмещения ущерба по гражданскому иску, следственные органы наложили ограничительные меры на собственность обвиняемого. Общая стоимость арестованного имущества превысила 3,5 млн руб.

По информации издания, бывший мэр также получил взятку в виде беговой дорожки, которую конфисковали.

«Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы города Троицка, признанного виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершенное главой местного самоуправления), а также преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — сообщил в телеграм-канале Челябинский Следком.

По данным ведомства, суд назначил 14 лет исправительной колонии строго режима. Кроме того, против гражданина введены другие меры наказания: штраф в размере 9 млн руб. и запрет на трудоустройство на некоторые должности сроком на девять лет. В частности, бывший мэр в этот период не имеет права занимать должности, которые связаны с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями. Речь идет о государственных органах, а также об органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил генералу Муминджанову 12 лет колонии строгого режима.