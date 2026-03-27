«Белая глазурь напоминает фарфор»: как художники гжельского промысла впервые расписали куличи

Традиционно гжельский промысел ассоциируется с фарфоровыми изделиями: посудой, сувенирами, статуэтками. Однако в этот раз мастера перенесли свою узнаваемую технику на иную поверхность. Сахарная глазурь на куличе по белизне напоминает фарфор, а фирменный кобальтовый узор ложится на нее так же естественно, как на классические керамические формы. В итоге получается не просто выпечка, а настоящее слияние гастрономии и народного творчества.

За вкусовую составляющую отвечал бренд-шеф Андрей Шмаков, а художник Объединения «Гжель» Татьяна Сивова расписывала каждый кулич вручную. В серию вошло около четырех видов декора с традиционными сюжетами: пасхальные яйца, цветочные композиции, силуэты птиц. Каждый экземпляр неповторим — ручная работа исключает полное сходство.

Выбор палитры также наполнен смыслом. Белый оттенок олицетворяет непорочность и благодать, синий — небесную высь. Сочетание этих цветов органично перекликается с духовной глубиной праздника Светлого Христова Воскресения.

Подобная коллаборация ориентирована на тех, кто ценит не только вкус, но и визуальную составляющую, ручной труд и вложенные смыслы. Кулич здесь превращается не просто в угощение, а в эксклюзивный подарок, выгодно отличающийся от стандартных магазинных предложений.

