Священник рассказал, можно ли освящать дорогие и украшенные золотом куличи

В преддверии Пасхи, когда кофейни и рестораны предлагают куличи с экзотическими ингредиентами и даже съедобной позолотой, а цены на некоторые экземпляры достигают запредельных сумм, у верующих возник вопрос: можно ли освящать такую «гламурную» выпечку?

Настоятель храма в Наро-Фоминске отец Антоний Смирнов в интервью интернет-изданию REGIONS дал однозначный ответ: дороговизна и декор кулича не являются препятствием для посещения церкви.

По словам священнослужителя, церковь не устанавливает критериев внешнего вида выпечки. Любая пища благословляется перед едой, и разнообразие блюд не осуждается. Главное, чтобы человек приносил кулич с чистым помыслом, не забывая о гордыне и о заботе о ближних.

«Кулич — это символ, а не необходимый компонент Пасхи. У многих народов традиции отличаются: у греков, например, это пасхальный пирог с запеченным яйцом. Поэтому, какой бы ни был кулич — простой домашний или украшенный по последнему слову моды — его форма и смысл остаются неизменными», — объяснил Смирнов.

Он подчеркнул, что красивый кулич не является грехом, если за внешним блеском человек не забывает о внутреннем смысле Пасхи — Воскресении Христовом и любви к ближнему. Вопрос не в цене, а в том, с каким сердцем человек подходит к празднику.

