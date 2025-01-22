Белгородец указал на нарушения стандартов установки дорожных знаков в городе

Житель Белгорода обратил внимание на то, что на одной из улиц города дорожный знак установлен в неположенном месте. В УМВД претензию горожанина нашли справедливой, сообщил bel.ru.

Читатель Бел.Ру прислал в редакцию фото. Он указал на допущенные ошибки во время установки дорожных знаков на улице, где летом 2024 года провели реконструкцию. По мнению белгородца, над проезжей частью специалисты не установили знаки 5.19.1. Подобные меры необходимо было принять, потому что у общественных остановок поставили дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Начало полосы».

По мнению горожанина, специалисты могли не устанавливать знаки 5.19.1, а перенести указанные знаки за пешеходный переход. Читатель сообщил, что обратился в городскую администрацию с просьбой ознакомиться с его мнением. Место, которое горожанин считает проблемным, он указал на скринах онлайн-карты.

Журналистка Бел.Ру обратилась в УМВД. В ведомстве посчитали претензии горожанина справедливыми.

«Мероприятия по приведению технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями Государственных стандартов России по ул. Щорса будут проводиться поэтапно в 2025 и последующих годах при подтверждении соответствующего финансирования», — значится в ответе Бел.Ру.

Издание отметило, что реконструкция улицы вызывала критику местных жителей. Многие из них в соцсетях оставляли негативные комментарии.

Ранее сообщалось, что дорожники Подмосковья продолжают устранять на объектах дорожной инфраструктуры незаконные граффити и рекламу.