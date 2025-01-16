Дорожники Подмосковья продолжают устранять незаконные граффити и рекламу

Специалисты Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных вдоль 13 региональных дорог в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы затронули остановки, опоры наружного освещения и дорожные знаки. Так, например, рекламу убрали с опор наружного освещения на улице Кооперативной и со знаков на улице 2-й Кирова в Жуковском. Кроме того, надписи устранили на остановочных павильонах, расположенных на улице Колхозной в Лыткарине, на улицах Московской и Полевой во Фрязине и так далее. В ведомстве также призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.