Белгородка во время обстрела ВСУ доказала, что женщины — не слабый пол
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Жительница Белгорода Элеонора Войтехович решила кардинально сменить образ жизни и стать водителем автобуса. 24 декабря девушка вышла на рейс в первый раз, а 30 декабря попала под обстрел. Она справилась со всеми сложностями, сообщает ИА «Бел.Ру».
30 декабря Элеонора оказалась на том участке дороги, где разрывались снаряды, запущенные накануне Нового года по мирному городу Украиной. В салоне находились пассажиры. Необходимо было высадить их. Пришлось сдавать назад, чтобы припарковаться. Горящие осколки падали на машины, которые стояли рядом.
«Высадила людей, объяснила, чтобы прятались. Все мы люди. Я думаю, так должен поступать каждый. И поступил бы», — считает белгородка.
Элеонора поняла, что ей необходимо пройти медицинские курсы. В этом помог Народный фронт. Девушка понимает, насколько важно не навредить и своевременно помочь раненому. Она осознает, что за ее спиной сидят люди. Элеонора обязана довезти их от одной точки в другую в полной безопасности.
Впервые на рейс выехала 24 декабря. Приехала на конечную остановку и начала обзванивать коллег, ведь где-то немного опоздала. Водители-мужчины искренне поддерживают, делятся советами.
«Сначала попробовала в такси поработать. Работала там чуть больше года. Тогда крутилась реклама ЕТК о том, что они набирают водителей. Можно без категории, прийти и отучиться. И я решила попробовать. Очень хотелось. Подумала, что, если не попробую, это буду не я», — говорит Элеонора.
Когда рассказала подругам, что трудоустраивается водителем автобуса, многие не поверили и удивились. Одна подруга предположила, что либо Элеонора перегрелась на солнышке, либо она ошиблась номером.
Элеонора же уверена, что необходимо следовать своей мечте и ничего не бояться.
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