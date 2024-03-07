Белгородка во время обстрела ВСУ доказала, что женщины — не слабый пол

Жительница Белгорода Элеонора Войтехович решила кардинально сменить образ жизни и стать водителем автобуса. 24 декабря девушка вышла на рейс в первый раз, а 30 декабря попала под обстрел. Она справилась со всеми сложностями, сообщает ИА «Бел.Ру» .

30 декабря Элеонора оказалась на том участке дороги, где разрывались снаряды, запущенные накануне Нового года по мирному городу Украиной. В салоне находились пассажиры. Необходимо было высадить их. Пришлось сдавать назад, чтобы припарковаться. Горящие осколки падали на машины, которые стояли рядом.

«Высадила людей, объяснила, чтобы прятались. Все мы люди. Я думаю, так должен поступать каждый. И поступил бы», — считает белгородка.

Элеонора поняла, что ей необходимо пройти медицинские курсы. В этом помог Народный фронт. Девушка понимает, насколько важно не навредить и своевременно помочь раненому. Она осознает, что за ее спиной сидят люди. Элеонора обязана довезти их от одной точки в другую в полной безопасности.

Впервые на рейс выехала 24 декабря. Приехала на конечную остановку и начала обзванивать коллег, ведь где-то немного опоздала. Водители-мужчины искренне поддерживают, делятся советами.

«Сначала попробовала в такси поработать. Работала там чуть больше года. Тогда крутилась реклама ЕТК о том, что они набирают водителей. Можно без категории, прийти и отучиться. И я решила попробовать. Очень хотелось. Подумала, что, если не попробую, это буду не я», — говорит Элеонора.

Когда рассказала подругам, что трудоустраивается водителем автобуса, многие не поверили и удивились. Одна подруга предположила, что либо Элеонора перегрелась на солнышке, либо она ошиблась номером.

Элеонора же уверена, что необходимо следовать своей мечте и ничего не бояться.

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