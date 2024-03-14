Зампред ЦИК Булаев высказался о попытках срыва выборов РФ за рубежом

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев не считает, что у зарубежных недоброжелателей получится помешать выборам президента РФ за границей. Такие попытки он назвал бессмысленными и пустыми, передает РИА Новости.

Голосование на выборах президента РФ продлится три дня, с 15 по 17 марта. Недавно первые избирательные участки открыли на Камчатке и Чукотке. Работают соответствующие пункты и за границей, где могут проголосовать российские граждане. Однако в ряде стран пытаются мешать законному и традиционному процессу. По словам Николая Булаева, такие манипуляции ни к чему не приведут.

«Все эти инсинуации вокруг этих выборов, попытка помешать этим выборам, попытка закрыть избирательные участки за рубежом, попытки атаковать наши избирательные участки в приграничье и в новых субъектах РФ, на мой взгляд, они бессмысленны, потому что народ все равно свое слово скажет, несмотря ни на что... Я думаю, что мы будем пока по итогам этого голосования иметь результат, который их за рубежом разочарует», — отметил Заместитель председателя ЦИК РФ.

При этом на Западе постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента Америки и другие внутренние дела. Российская сторона неоднократно это опровергала.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. За место поборются республиканец Дональд Трамп, демократ Джо Байден и другие представители партий.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал президентские выборы важным шагом длябудущего России.