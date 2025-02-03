Белгородского замгубернатора Дядькина на один день заменил дублер
В Белгородской области реализовали социальную программу дублеров
Фото: [Медиасток.рф]
Студент третьего курса юридического института НИУ «БелГУ» Кирилл Ковальский на протяжении дня выполнял работу замгубернатора по региональной безопасности Сергея Дядькина, сообщил bel.ru. Такую возможность молодой человек получил благодаря участию в социальной программе.
Молодой человек признался, что спонтанно принял участие в социальной программе дублеров. Студент не предполагал, что одержит победу. В рамках отборочного тура предстояло выполнить различные задания: создать видеовизитку, пройти тестирование на эрудированность, участвовать в деловой игре и других креативных заданиях.
Кирилл рассказал, что в назначенный день рано утром победители всех туров прибыли в здание правительства. Студент лично познакомился с Сергеем Дядькиным. После молодому человеку предоставили график работы в день дублера. Студент признался, что работа была напряженной. На протяжении суток он поспал немного времени. Из-за напряженной ситуации в регионе многие вопросы необходимо решать оперативно. Молодой человек лично увидел последствия обстрелов ВСУ.
«Тревожно. Живем в такое время, когда мы уже свыклись, конечно, но к такому привыкать нельзя. Уже как-то не слышно, когда по нам стреляют, когда по ним. Что-то не разберешь. Я живу от Шебекино, наверное, в километрах 10-15. Понимание того, что и соседи страдают, тоже тревожно», — рассказал студент Кирилл Ковальский.
Стажер рассказал, что после обстрелов сотрудники МЧС прибывают на место происшествия и оперативно докладывают об обстановке губернатору.
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