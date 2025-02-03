Белгородского замгубернатора Дядькина на один день заменил дублер

Молодой человек признался, что спонтанно принял участие в социальной программе дублеров. Студент не предполагал, что одержит победу. В рамках отборочного тура предстояло выполнить различные задания: создать видеовизитку, пройти тестирование на эрудированность, участвовать в деловой игре и других креативных заданиях.

Кирилл рассказал, что в назначенный день рано утром победители всех туров прибыли в здание правительства. Студент лично познакомился с Сергеем Дядькиным. После молодому человеку предоставили график работы в день дублера. Студент признался, что работа была напряженной. На протяжении суток он поспал немного времени. Из-за напряженной ситуации в регионе многие вопросы необходимо решать оперативно. Молодой человек лично увидел последствия обстрелов ВСУ.

«Тревожно. Живем в такое время, когда мы уже свыклись, конечно, но к такому привыкать нельзя. Уже как-то не слышно, когда по нам стреляют, когда по ним. Что-то не разберешь. Я живу от Шебекино, наверное, в километрах 10-15. Понимание того, что и соседи страдают, тоже тревожно», — рассказал студент Кирилл Ковальский.

Стажер рассказал, что после обстрелов сотрудники МЧС прибывают на место происшествия и оперативно докладывают об обстановке губернатору.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали об итогах реализации нацпроекта «Образование».