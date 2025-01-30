Жителям Подмосковья рассказали об итогах реализации нацпроекта «Образование»

В 2024 году в Подмосковье завершили этап работы над нацпроектом «Образование», который способствовал появлению новых учебных программ и школ, это направление продолжат развивать в рамках нового национального проекта — «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

В прошлом году в рамках нацпроекта ввели о в эксплуатацию 29 новых школ, рассчитанных на более чем 28 тыс. учеников. В общей сложности за шесть лет в регионе возвели 166 школ. Помимо этого, удалось отремонтировать 64 учреждения

В прошлом году новое компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование получили 39 школ, с 2019 года — 243 школы. Помимо этого, за шесть лет удалось провести ремонт спортзалов в 16 сельских школах. Нацпроект также позволил развить систему дополнительного образования, технического творчества и программирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.