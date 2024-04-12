Белгородцы поддерживают предложение Путина о сокращении домашних заданий

По итогам обращения к Федеральному собранию глава государства дал ряд поручений правительству. В частности, на сайте Кремля появилось распоряжение по усовершенствованию школьных программ: сокращение количества контрольных работ и домашних заданий. Жители Белгородской области положительно относятся к предложенным нововведениям, сообщает ИА «Бел.Ру» .

Журналисты Бел.Ру провели опрос, в котором приняло участие 2591 респондент. Большинство горожан считает, что школьникам, действительно, задают много домашних заданий. Дети переутомлены и перегружены. Такого мнения придерживаются 1583 опрошенных, что составляет 61%.

705 человек считают, что домашних заданий задают столько, сколько посильно выполнить школьникам. Нет перегруженности и в отношении контрольных работ. В процентном соотношении таких респондентов 27%.

Отдельный опрос проводили среди педагогов региона. Таких респондентов было 302 человека. Из них 219 опрошенных уверены, что программу необходимо пересмотреть. Только 83 респондента считают, что необходимости в реформах в сфере образования нет.

Ранее мы сообщали, что Рособрнадзор не станет изменять сроки действия итогов ЕГЭ.