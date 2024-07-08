Белослава, Наима и Искра родились в Омской области в первом полугодии 2024 года

В омском ЗАГСе рассказали, какие имена в первом полугодии 2024 года пользовались спросом у родителей новорожденных. Омчане выбирали такие редкие имена: Искра, Соломия и Николина, сообщает gorod55.ru .

В категорию редких эксперты ЗАГСа также отнесли следующие имена:

Наима;

Белослава;

Атай;

Дастан;

Биляль;

Абубакар.

Однако не все родители следуют модным тенденциям. Многие омчане по-прежнему выбирали для новорожденных детей имена, к которым россияне уже привыкли за многие годы. Сотрудники ЗАГСа составили ТОП-5 женских имен: София, Анна, Ева, Варвара и Дарья. В ТОП-5 мужских вошли следующие: Михаил, Артем, Александр, Максим и Тимофей.

Эксперты также отметили, что по итогам прошедшего полугодия смертность превышала показатель рождаемости в два раза.

Политическая обстановка влияет на все сферы жизни россиян. Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области в 2024 году родились Искандер и Любомир. Родители также давали своим детям много редких имен.

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