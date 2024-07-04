Искандер и Любомир, Фея и Золушка родились в Нижегородской области в 2024 году

Глава нижегородского ЗАГСа Ольга Краснова рассказала NewsNN , какие имена предпочитают давать родители своим новорожденным детям в 2024 году. В число редких мужских имен вошли Искандер, Любомир и Мир.

Некоторым родителям интересна восточная тематика. Своих сыновей они назвали Сулейманом и Тамерланом. Старославянские варианты не теряют своей актуальности. С января 2024 года в регионе появились Пантелей и Еремей, Святогор и Аристарх. В число оригинальных имен эксперты ЗАГСа также отнесли следующие: Гамлет, Спартак, Август, Доминик и Лазарь.

Родители новорожденных девочек не отстают и проявляют оригинальность и креативность. В регионе родились Золушка и Фея, Астра и Мадонна, Тея и Марсель, Розалина и Малина, Марфа и Родослава.

Ольга Краснова отметила, что поклонники более популярных имен также остаются в регионе. В этом списке лидируют имена Михаил и София. В последнее время популярностью пользуется имя Виктория. Рождается много Александров и Матвеев, Ев и Анн.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области запустили нейросеть, которая подбирает имена новорожденным с учетом фамилии и отечества, желаемой длиной имени и другими параметрами поиска.