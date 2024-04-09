Бел.Ру проверил, как в Белгороде взошли посаженные в мороз тюльпаны

Зимой белгородцы были удивлены, что в городе начали высаживать луковицы тюльпан. Горожане делали фото и выкладывали их в социальных сетях. В это время на улице лежал снег, а температура установилась минусовая. «БелПресса» обратилась за комментариями к начальнику службы выращивания декоративных культур БГБ Александру Шаповалову.

«Такая посадка не несет угрозы. Главное — чтобы луковица была в грунте и не контактировала с воздухом. То есть ее важно правильно посадить, присыпать грунтом и утрамбовать его, чтобы не подходил холодный воздух. Тогда луковица нормально переживает зиму», — рассказывал сотрудник Белгорблагоустройства.

Пришла весна. В Белгороде во многих локациях тюльпаны уже взошли. Растения либо готовы к цветению, либо распускаются. Журналисты Бел.Ру решили проверить, прав ли был в своих рассуждениях сотрудник Белгорблагоустройства. Они посетили три локации, где зимой сажали тюльпаны и сделали фото. Для сравнения корреспонденты также зафиксировали, как растут тюльпаны, луковицы которых высадили ранее.

На всех трех площадках тюльпаны взошли, но их меньше, чем в других клумбах. Растения более мелкие. Не на всех из них образуются цветения. Распустившихся тюльпанов пока нет. В одном месте цветы высажены в песок. Здесь также отмечается низкая всхожесть.

Ранее NewsNN провел опрос среди женской части аудитории, чтобы узнать, какие цветы девушки любят больше остальных.