Опрос NewsNN: женщины любят пионы, тюльпаны и розы

NewsNN провел опрос среди жительниц Нижегородской области, какие цветы им нравятся больше всего. Информация поможет мужчинам подобрать красивый букет к приближающемуся Международному женскому дню.

Проанализировав ответы читательниц (участие приняли 800 человек), можно создать такой рейтинг популярности цветов. На первом месте расположились пионы. 27% респонденток рассказали, что это их самые любимые цветы.

На втором месте находятся тюльпаны. 26% россиянок считают цветы своими самыми любимыми.

На третьем месте расположились розы. 18% жительниц Нижегородской области радуются, как им дарят именно эти цветы.

Некоторые читательницы не принимали участие в опросе, но активно делились предпочтениями в комментариях. Среди их пожеланий лидируют мимозы и ирис. Если вернуться к итогам опроса, то иногда читательницы называли такие виды цветов: ромашки, лилии, хризантемы, герберы, георгины, гвоздики. Только 6% опрошенных отметили, что не любят, когда им дарят цветы.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье к 8 марта вырастили порядка 17 миллионов цветов. Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как купить цветы девушке, но при этом сэкономить деньги.