Бел.Ру: ценники на абхазские мандарины разнятся в зависимости от магазина

У многих россиян мандарины традиционно ассоциируются с новогодними праздниками и зимними вечерами. Спрос на фрукты возрастает. Стоимость мандаринов в белгородских магазинах зависит от торговой точки, сообщил bel.ru.

СМИ сообщали, что в Абхазии в нынешнем сезоне ожидается рекордный урожай. Предполагается, что подобного количества мандаринов не было последние 10 лет. Местный житель Пицунды написал в интернет-мессенджере, что абхазские мандарины на рынке продаются за 35 руб. за килограмм. Бел.Ру ссылаются на данные СМИ, согласно которым в России стоимость мандарин из Абхазии будет достигать 169 руб.

Корреспондент Бел.Ру проверила ценники в магазинах Белгорода. На небольшом рынке напротив горбольницы №2 мандарины из Абхазии продают за 220 руб., а вблизи детской поликлиники — 280 руб. В гипермаркете «Линия» — 230 руб, в «Пятерочке» — от 180 руб., в «Магните» — от 190 руб. В магазине «ВкусВилл» предлагают мандарины за 210 руб., но страна-производитель не указана.

Ранее сообщалось, что шатурянка собрала богатый урожай мандаринов и лимонов на своем подоконнике.