БелТА: у Лукашенко есть собственный «ядерный чемоданчик» и «красная кнопка»

Перед заседанием ВГС спикер ответил на вопросы журналистов о пунктах, внесенных в проект договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности. Александр Вольфович отметил, что не вправе раскрывать все детали. Он пояснил, что задача президента республики — защищать интересы граждан своей страны. Аналогичные обязанности есть у президента России Владимира Путина по отношению к жителям своей страны.

Однако Россия и Беларусь объединились в Союзное государство. У лидеров стран есть дополнительные обязанности — сотрудничать для благополучия Союзного государства. Все решения, которые касаются безопасности своей страны, они вправе решать самостоятельно, без консультаций друг с другом.

«Оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только Президент Беларуси. А то оружие, которое находится на территории России, вправе применить и дать команду только Президент России», — рассказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Госсекретарь Совбеза подтвердил, что у каждого президента есть собственная «красная кнопка» и «ядерный чемоданчик».

Ранее Лукашенко призвал облегчить передвижение белорусов и россиян через общую границу.