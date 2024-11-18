Лукашенко призвал облегчить передвижение белорусов и россиян через общую границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо организовать свободное перемещение людей через белорусско-российскую границу, для чего власти двух страны должны принять нужные решения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам лидера дружественного государства, Минску и Москве следует обеспечить гражданам свободу передвижения, а еще заверил, что ему «плохо становится» от информации о проверках и временных задержаниях путешественников со стороны Смоленской области. Президент также заявил о наличии обходных путей существующих постов и заверил, что власти Белоруссии не препятствуют свободному проезду людей через белорусско-российскую границу.

Со слов Лукашенко, он рад интересу российских граждан к местным продуктам, вывоз которых должен осуществляться беспроблемно. В пример лидер страны привел водку, отличающуюся качеством.

«Везут - пусть везут. Это хорошо, не надо централизованно развозить. Приехали в магазин - закупили, что надо. Я не слышал, чтобы вы там на границе задерживали людей, что-то у них отнимали», — заявил президент.

Ранее сообщалось о том, кто по мнению Александра Лукашенко не может быть лидером страны.