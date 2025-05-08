Белый дым из трубы Сикстинской капеллы: конклав избрал нового папу Римского

Из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается белый дым, сообщило РИА Новости. Это значит, что четвертый тур голосования завершился успешно — конклав в Ватикане избрал 267-го папу римского.

По информации издания, белый дым сопровождался звоном колоколов. Согласно традициям, имя нового папы в торжественной обстановке объявит кардинал-протодиакон Доминик Мамберти. Он должен взойти на балкон Собора святого Петра, где обратится к публике с фразой: «Habemus papam». В переводе с латинского она означает, что теперь в Ватикане появился папа. Тогда же кардинал-протодиакон назовет его имя, а также сообщит какое папское имя он принял.

По данным издания, на этом церемония не завершится. На балкон вынесут крест. Перед верующими появится новоизбранный понтифик, который произнесет традиционное благословение. Первое заседание конклава началось вечером 7 мая. По его итогу из трубы валил черный дым. Последующие обсуждения также оказались безрезультативными. Обсуждения проходили секретно. Участники мероприятия не имеют право разглашать, что происходило на встрече.

Ранее сообщалось, что на странице в соцсети Трампа появилось фото президента в образе нового папы римского. Американский лидер сообщил, что не имеет отношения к публикации.