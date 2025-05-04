Папа Римский Дональд: Трамп примерил новый образ

Президент США Дональд трамп продолжает удивлять. В своем аккаунте Truth Social он разместил фотографию, на которой предстал в образе Папы Римского.

На изображении, созданном с использованием искусственного интеллекта, президент Соединенных Штатов Америки восседает на троне, облачённый в белоснежную сутану. На его голове красуется митра, а на груди блестит золотой крест. Правая рука политика поднята в жесте благословения, а на безымянном пальце сияет перстень, напоминающий перстень Рыбака, который носят понтифики.

Президент США не стал давать комментариев, но все вспомнили его недавнюю шутку, которую он отпустил журналистам на лужайке перед Белым домом на днях.

«Я бы хотел быть Папой Римским. Я был бы своим главным выбором», — заявил он.

Напомним, что папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Понтифика сразил инсульт. В субботу, 26 апреля, его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии прощания присутствовали несколько сотен тысяч человек, в том числе почетные гости. Среди них был и Дональд Трамп.

Нового папу изберут в Ватикане 7 мая, по данным Reuters.

Ранее врач рассказал о последних минутах жизни папы римского Франциска