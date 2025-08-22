«Бензиновый эгоист»: в соцсетях осудили россиянина за поведение на АЗС

По словам пользователей соцсетей, мужчина приехал на АЗС на микроавтобусе. Сначала он заполнил полный бак, а потом залил топливом десять 30-литровых канистр. Остальные клиенты были вынуждены длительное время провести в очереди. Один из очевидцев сделал фото и разместил в соцсетях. Он высказал мнение, что нет необходимости делать такие запасы. Мужчина считает, что на автозаправочных комплексах необходимо установить ограничения на количество топлива, проданного за одно посещение.

«Заправкам пора вводить ограничения по литражам. Если каждый начнет лить по 300 литров, то бензина хватать не будет», — сетует автор снимка.

По информации издания, многие пользователи с юмором отнеслись к посту. Они предположили, что мужчине понадобился запас топлива для заправки косилки. Другие же были возмущены подобным поведением.

«К апокалипсису готовится, что ли». «Бензиновый эгоист», — написали пользователи соцсетей.

По информации издания, в последнее время на местных АЗС образовался ажиотаж. В регионе появился повышенный спрос на бензин, поэтому жителям приходится много времени проводить в очередях. По наблюдениям горожан, частные заправки пользуются положением и завышают цены.

