После шквала критики в соцсетях житель Подмосковья оплатил свои покупки в магазине

В одном из сетевых магазинов подмосковного Сергиева Посада произошел показательный инцидент. Как сообщается в местном телеграм-канале «Сергиев Посад Life», мужчина, совершавший покупки через кассу самообслуживания, отсканировал товары, упаковал их, но не произвел финальную оплату. После критики в соцсетях он вернулся и оплатил покупки, сообщил REGIONS.

Зафиксированные камерами наблюдения кадры вызвали оживленную дискуссию среди подписчиков канала. Особенный резонанс произвело откровение одной из местных жительниц. В своем посте она обратила внимание на то, что за каждым торговым стеллажом и системой самообслуживания стоят реальные люди, чей труд и материальное благополучие напрямую зависят от сознательности посетителей.

«Мужчина на видео — своим поступком он обеднил не компанию, а простых людей, работников магазина», — заключила жительница.

По информации издания, мужчина вернулся в магазин и оплатил товары.

