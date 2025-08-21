После шквала критики в соцсетях житель Подмосковья оплатил свои покупки в магазине
Фото: [pxhere.com]
В одном из сетевых магазинов подмосковного Сергиева Посада произошел показательный инцидент. Как сообщается в местном телеграм-канале «Сергиев Посад Life», мужчина, совершавший покупки через кассу самообслуживания, отсканировал товары, упаковал их, но не произвел финальную оплату. После критики в соцсетях он вернулся и оплатил покупки, сообщил REGIONS.
Зафиксированные камерами наблюдения кадры вызвали оживленную дискуссию среди подписчиков канала. Особенный резонанс произвело откровение одной из местных жительниц. В своем посте она обратила внимание на то, что за каждым торговым стеллажом и системой самообслуживания стоят реальные люди, чей труд и материальное благополучие напрямую зависят от сознательности посетителей.
«Мужчина на видео — своим поступком он обеднил не компанию, а простых людей, работников магазина», — заключила жительница.
По информации издания, мужчина вернулся в магазин и оплатил товары.
