Бербок в стремлении раскритиковать Лаврова ошиблась в численности населения Европы

Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила грубую ошибку в вопросе численности населения Европы, когда пыталась во время своего заявления возразить позиции министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно ситуации на Украине, сообщило РИА Новости.

Анналена Бербок заявила, что численность населения Европы достигает 1,3 млрд людей. Позднее в официальном аккаунте сети Х, которую ведет МИД ФРГ, опубликовали отредактированную цитату. Европу заменили на «регион ОБСЕ», что изменило смысл всей фразы. Заявление было сделано на совете глав МИД стран ОБСЕ.

Официальные данные ООН свидетельствуют о том, что население Европы составляет порядка 750 млн человек.

«Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте... Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — сказала Бербок, обращаясь к Лаврову.

Согласно статистике ООН, численность населения, близкую к указанному главой МИД ФРГ показателю, соответствует категории «наиболее развитые страны», куда, действительно, входит Европа. Однако также относится Япония, Новая Зеландия и страны Северной Америки.

Накануне мероприятия Бербок оценила работу ОБСЕ, сообщил Berliner Zeitung. Так, глава МИД ФРГ обратила внимание на проблемы организации, которые касаются неукомплектованности штата и составление бюджета. Однако уточнила, что члены организации достойно справляются с решением многих вопросов. В частности, контролируют соблюдение прав человека в России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Бербок не исключила возможность отправки немецких солдат на Украину.