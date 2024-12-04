Глава МИД ФРГ Бербок допустила отправку немецких солдат на Украину

Солдаты Бундесвера могут быть отправлены на Украину, чтобы обеспечить режим прекращения огня. Так считает Анналена Бербок, глава Министерства иностранных дел Германии. Ее точку зрения привело издание Die Welt.

Бербок считает, что для соблюдения режима приостановки боевых действий на украинской территории могут быть задействованы военнослужащие из ФРГ.

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — указала она.

До этого Бербок заявляла, что в соглашение между Киевом и Москвой стоит включить вступление Украины в НАТО. Это поможет украинцам получить соответствующие гарантии их безопасности. В то же время правительству Зеленского необходимо самостоятельно решить, с какими условиями они усядутся за стол переговоров.