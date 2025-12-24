Берегите себя и собак: в российском регионе на охоту вышел краснокнижный хищник
Transsibinfo: в районе сел Галкино и Смирновка был замечен огромный тигр
Фото: [Медиасток.рф]
Власти Мичуринского сельского поселения предупредили местных жителей о возможной встрече с тигром: краснокнижный хищник был замечен в 20-25 километрах от Хабаровска, сообщил transsibinfo.com.
Эксперты считают, что хищник стал появляться вблизи населенных пунктов из-за сокращения популяции дикого кабана — основного объекта охоты зверей. В зоне риска — собаки. Местные жители подтвердили, что, когда тигр приближается к населенным пунктам, собаки начинают жутко выть.
Власти сельского поселения предупредили, что люди также находятся в опасности. Жителям рекомендовано быть бдительными: воздержаться от прогулок по тайге в темное время суток и на рассвете. Домашний скот можно обезопасить, если сделать надежные вольеры и узкие проходы.
При встрече с хищником человеку стоит опустить глаза, не пытаться убежать, создавать видимость большого и шумного зверя: поднимать вверх одежду или сумку, громко разговаривать, стучать по металлическим предметам. Даже находясь в автомобиле, не стоит игнорировать правила безопасности: не нужно приближаться к зверю, стараться сделать фото.
Ранее сообщалось, что сосед с громкой музыкой и тремя змеями мешает соседям в Пушкино.