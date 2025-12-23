Устраивает шумные концерты для своих змей? Житель Пушкино сводит с ума соседей

Уже несколько месяцев подряд выходные дни в подмосковном доме в Пушкино омрачаются шумными вечеринками, которые устраивает один из жильцов. Согласно жалобам соседей, громкая музыка, доносящаяся из его квартиры, буквально сотрясает стены подъезда, лишая людей возможности отдохнуть в законные дни тишины. Юрист Владислав Бобровицкий рассказал REGIONS, как правильно вести себя в подобной ситуации.

Помимо звукового террора, в квартире нарушителя спокойствия постоянно проживают три змеи. Этот факт стал известен от одного из жильцов. Хотя прямых претензий к поведению рептилий нет — они не шумят и не покидают пределов квартиры, — сам факт их соседства заставляет многих нервничать и опасаться за безопасность, особенно в случае непредвиденных обстоятельств.

Как напомнил порталу REGIONS юрист Владислав Бобровицкий, в Московской области в 2025 году продолжает действовать закон о тишине. Эксперт пояснил алгоритм действий для тех, кто столкнулся с шумными соседями.

«Не стоит терпеть. Фиксируйте шум на видео или диктофон, вызывайте полицию. Закон на вашей стороне», — отметил Бобровицкий.

Начинать всегда следует с мирной беседы. Если диалог не дал результатов, следующим шагом должен стать вызов полиции по номеру 102. Параллельно можно подать жалобу в Роспотребнадзор. В самой сложной ситуации остается путь в суд, где можно потребовать не только прекращения нарушений, но и материальной компенсации за причиненный моральный вред.

