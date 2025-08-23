«Берегите себя и своих близких!»: губернатор Богомаз рассказал о смертельной трагедии в приграничье

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале рассказал о трагедии в приграничье: мопед наехал на сброшенное с украинского БПЛА взрывное устройство.

По информации губернатора, трагедия произошла в селе Кирилловка Климовского района. При помощи мопеда передвигались мужчина и подросток 2008 года рождения. Мужчина погиб на месте происшествия. Второй пострадавший находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Специалисты обработали минно-взрывные ранения ног.

«Уважаемые земляки! Враг действует бесчеловечно и подло. Будьте бдительны, соблюдайте необходимые меры безопасности!» — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор выразил слова соболезнования родным погибшего. Семье окажут необходимую помощь, в том числе и материальную.

Глава региона призвал жителей не приближаться к незнакомому предмету, обнаруженному на улице. В таком случае рекомендовано обратиться по телефону 112. Специалисты решат проблему.

По информации губернатора, над территорией региона было уничтожено 36 БПЛА. Атаки совершались с самого утра субботы, 23 августа. Удалось избежать пострадавших и разрушений. Каждый раз на место происшествия прибывали сотрудники экстренных служб. Их задача — оценить ущерб и оказать первую помощь раненым.

«Берегите себя и своих близких!» — призвал глава региона.

