Беспилотная атака на белгородский служебный автобус унесла жизнь водителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале выразил слова соболезнования семье водителя служебного автобуса, который погиб в субботу, 6 сентября, в результате атаки БПЛА.

По информации губернатора, в результате атаки ВСУ пострадал еще один человек, который находился в служебном автобусе. Пассажир сидел вблизи водительского места. Медики диагностировали множественные осколочные ранения спины, лица и руки и доставили его в больницу. В настоящее время житель получает квалифицированную помощь.

«На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус», — проинформировал губернатор Гладков.

По информации губернатора, в автобусе находился также еще один пассажир. По предварительной информации, он не пострадал. Транспортное средство в результате атаки БПЛА уничтожено огнем.

По данным губернатора, за прошедшие сутки противник неоднократно предпринимал попытки атаковать разные населенные пункты региона. FPV-дрон атаковал КамАЗ, в результате чего контузию получил местный житель. В одном из хуторов повреждены различные постройки и трактор. В селе региона нарушена целостность купола храма.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 34 БПЛА над регионами РФ в ночь на 6 сентября.