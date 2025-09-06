Российская ПВО сбила за ночь 34 украинских беспилотника

На протяжении ночи на субботу, 6 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 34 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В период с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над акваторией Черного моря было уничтожено 14 беспилотников. Над Смоленской областью сбили восемь БПЛА. Пять дронов перехватили в Брянской области. По три летательных аппарата нейтрализовали над Белгородской областью и Краснодарским краем, и еще один БПЛА сбили над территорией Калужской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 5 сентября, российская противовоздушная оборона уничтожила над регионами РФ 92 дрона неприятеля. Больше всего беспилотников, 15 единиц, было сбито над Брянской областью.