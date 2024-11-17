Беспилотник атаковал завод в Ижевске, ранен сотрудник, выбиты стекла

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале проинформировал , что вследствие падения беспилотного летательного аппарата на территорию заводского цеха в Ижевске произошел взрыв.

Глава обратил внимание на то, что причина взрыва — это на данный момент предварительная информация. Персонал завода был сразу эвакуирован. Один сотрудник пострадал. Ему понадобилась госпитализация. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

В здании цеха выбило стекла, но серьезных повреждений предприятие не получило, уточнил глава региона. На место инцидента сразу прибыли сотрудники экстренных служб.

«Друзья, все чего добивается сейчас враг - это паника. Сохраняйте спокойствие, я буду информировать о деталях», — написал Александр Бречалов.

В телеграм-канале Минздрава Удмуртии указано, что вследствие падения БПЛА пострадавший из Ижевска получил травму головы средней степени тяжести. Вблизи территории завода продолжает дежурить бригада «скорой помощи».

Mash сообщил, что утром 17 ноября местные жители Ижевска проснулись от громкого звука. Очевидцы рассказали о зареве в небе. Из-за громкого звука на припаркованных во дворах автомобилях сработали сигнализации.

Ранее сообщалось, что три упавших украинских БПЛА нашли в лесном массиве в Пензе.