Три упавших украинских БПЛА нашли в лесном массиве в Пензе
Фото: [flickr.com]
В лесном районе у поселка Монтажный в Пензе были найдены три разбившихся беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В результате инцидента никто не пострадал.
Согласно предварительной информации, жилые здания также не были повреждены. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Кроме того, губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области были уничтожены пять БПЛА самолетного типа.
На месте происшествия нет раненых, и разрушений также не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы находятся на месте инцидента и выполняют свои функции.
Ранее сообщалось, что продавец оказала первую помощь раненной при обстреле Горловки и спасла ей жизнь.