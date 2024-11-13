Три упавших украинских БПЛА нашли в лесном массиве в Пензе

В лесном районе у поселка Монтажный в Пензе были найдены три разбившихся беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно предварительной информации, жилые здания также не были повреждены. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Кроме того, губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области были уничтожены пять БПЛА самолетного типа.

На месте происшествия нет раненых, и разрушений также не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы находятся на месте инцидента и выполняют свои функции.

Ранее сообщалось, что продавец оказала первую помощь раненной при обстреле Горловки и спасла ей жизнь.