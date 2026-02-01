Беспилотник по жилым домам: удар в Сартане унес жизни женщины и шестилетнего ребенка

Согласно оперативной информации, в воскресенье, 1 февраля, жертвами атаки беспилотника ВСУ на поселок Сартана в Мариупольском городском округе стали два человека. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщил MK.RU Донбасс.

В результате удара погибли женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения. Еще один ребенок, 2018 года рождения, был ранен и в настоящее время находится под наблюдением врачей. По данным представителей ДНР, инцидент также привел к разрушениям трех жилых домов.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал в своем телеграм-канале глава региона Пушилин.

ВСУ ежедневно атакуют регионы РФ при помощи БПЛА. Гражданам неоднократно напоминали правила поведения в случае возможной угрозы со стороны противника: занять безопасное место на улице или в помещении. В ряде российских регионах срабатывает система оповещения о возможной опасности.

