«Украина готова к предметному разговору»: Зеленский сообщил время и место нового раунда переговоров

В своем официальном телеграм-канале Владимир Зеленский обнародовал подробности о предстоящих дипломатических консультациях. Как передает РИА Новости, украинский лидер назвал конкретные даты и выбрал город, где пройдет очередной раунд переговоров, посвященных урегулированию кризиса.

Новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию состоится в начале февраля. Как заявил президент Владимир Зеленский, встреча делегаций России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля. Эти даты были утверждены по итогам доклада украинской переговорной команды.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Данные консультации станут продолжением диалога, который стороны уже вели в столице ОАЭ. Предыдущая встреча рабочей группы по вопросам безопасности с участием тех же трех стран проходила там же, в Абу-Даби, 23-24 января.

