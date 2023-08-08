Беспилотник травмировал настоятеля монастыря в Курской области

Настоятель монастыря игумен Питирим рассказал о травмировании одного человека после падения беспилотника на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Инцидент произошел в Курской области.

Собеседник агентства «РИА Новости» рассказал, что дрон упал на газон вблизи входных ворот. Пострадало здание монастыря, осколками посекло фасад. Паломник получил ранения. Осколки посекли руки и ноги, но состояние человека стабильное.

Ранее неоднократно сообщали об уничтожении беспилотников над территорией Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что на одном из сбитых беспилотных летальных аппаратах была нанесена эмблема «Азова*». Еще одна атака на регион была совершена в воскресенье, 6 августа. Дрон самолетного типа был уничтожен силами ПВО РФ. Удалось избежать пострадавших и разрушений инфраструктурных объектов.

Ряд экспертов уверены, что атаки на регионы РФ беспилотниками Украина совершает с целью психологической атаки россиян. Военной стратегии в этих действиях нет.

* Запрещенная в России террористическая организация