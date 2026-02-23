Беспилотники нейтрализованы в Татарстане: обломки упали в промзоне, начался пожар

По информации изданий, на месте падения обломков БПЛА противника на территории промышленной зоны зафиксировано локальное возгорание. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оценить ситуацию и степень ущерба.

«Пострадавших нет», — сообщили в администрации.

По информации администрации Альметьевска, ситуация находится под контролем местных служб. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий возгорания. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Кроме того, жителей убедительно попросили в целях собственной безопасности не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО. Такие действия запрещены. В случае обнаружения обломков дронов россиян попросили соблюдать меры безопасности: не подходить к опасному объекту, не прикасаться к нему, а сразу сообщить о происшествии экстренные службы. Номер единый — 112.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 февраля около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом.