Бесплатное питание для учителей: эксперт положительно оценил инициативу

Эксперт рассказал, что в ходе одного из профильных мероприятий обращался с предложением усилить социальный пакет учителей Ростова-на-Дону на региональном уровне.

«Одним из вариантов и было обеспечение в школе горячим питанием за счет бюджетных средств. Не знаю, нас услышали в Москве, или самостоятельно пришли к такому решению, но инициатива эта хорошая», — отметил Владимир Гайворонский.

Эксперт отметил, что обеспечение горячим питанием не отразится на других надбавок, например, за проверку тетрадок, за интенсивность или за категорию. Председатель ростовского Облпрофсоюза образования уверен, что необходимо вводить еще больше надбавок. Одна из предложенных мер — согласование доплаты за наставничество. Так, более опытные педагоги могли бы поддерживать молодых специалистов.

Владимир Гайворонский предложил еще одну инициативу — ввести «учительские карты», которые компенсируют специалистам траты на посещение культурных учреждений. Можно также сделать бесплатными некоторые другие услуги.

