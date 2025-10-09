Родители пишут петиции: власти оценили новую систему оценок в школах Тюменской области

По информации издания, родители негативно оценили новую систему оценок. Они переживают, что дети теряют интерес к учебе. Обеспокоены и некоторые педагоги. Учителя подтверждают мнение родителей, что школьники стали менее активно принимать участие в учебном процессе. Ребята признаются, что получив четверку в начале года, понимают, что при всем желании стремиться к высокому баллу в конце семестра уже не стоит.

Ирина Широкова рассказала, что новая система оценивания позволяет более точно отражать реальные знания и навыки школьников. Она прозрачная. Ученики могут следить за результатами и своевременно уделять внимание наиболее сложным для них темам.

«Решение о внедрении было принято коллегиально в ходе рабочих совещаний, проведенных в течение 2024–2025 учебного года. Основано на изучении опыта работы субъектов Российской Федерации и результатах проведенной апробации в 10 школах области, в которой принимали участие все участники образовательного процесса», — рассказала директор департамента общественных связей Ирина Широкова.

Спикер добавила, что все обращения, которые поступили от родителей Тюменской области, оперативно рассматриваются. Руководителям учебных заведений рекомендовано провести с родителями разъяснительные беседы. Новая система оценивания не является экспериментальной.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил педагогов региона с Днем учителя.