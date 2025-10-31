Бесплатную картошку раздали всем желающим в одной из деревень Подмосковья

В одной из деревень Егорьевска жители обнаружили большое количество собранного картофеля. Они рассказали о находке в соцсетях, что вызвало дискуссию. REGIONS выяснил , кому принадлежит картофель.

По информации издания, жители сфотографировали гору картофеля и опубликовали в Сети. Пользователи активно обсуждали инцидент. Некоторые подписчики высказали мнение, что подобное обращение с урожаем неприемлемо. В комментариях отмечено, что брошенная гора — это нарушение продовольственной безопасности и неуважение к человеческому труду.

REGIONS выяснил, что картофель принадлежит одному из местных сельхозпредприятий. В компании рассказали, что картофель могут забрать местные жители, у которых содержится скот.

«Этот картофель некондиционный, то есть на продажу его нельзя отправлять. Разместили его на одной из открытых площадок, чтобы каждый желающий смог его набрать для корма скоту», — отметил представитель компании.

Представитель компании отметил, что после объявления разрешения на бесплатный сбор картофеля «гора» быстро опустела.

Ранее сообщалось, что перекосов цен на картофель в России не ожидается.