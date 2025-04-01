Бесплатный проезд по платным дорогам: эксперт призвал Татарстан перенять опыт Москвы

По данным издания, новая дорога должна была стать частью связующей магистрали для трасс М-7 и М-5. Руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов высказал мнение, что к соединению двух трасс федерального значения автомобилистам и предпринимателям всегда стоит относиться положительно.

«Я так полагаю, что бизнес-план и финансовая модель этой истории была составлена до той экономической ситуации, которая происходит сейчас. Дорога платная, и, видимо, сейчас сделали перерасчет финмодели, и она оказалась нерентабельной, не окупаемой, а значит, финансировать ее смысла нет», — предположил он.

Экономист высказал мнение, что текущая экономическая обстановка не позволяет реализовать проект. По его мнению, к нему вернутся, когда ситуация изменится. Объединение трасс позволит в первую очередь упростить логистику для грузовых автомобилей. По данным издания, новая дорога должна была стать частью международного транспортного маршрута, соединяющая Европу и Западный Китай.

Представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов отметил, что любая новая дорога — это возможность улучшить логистику, в том числе при снабжении городов продуктами питания. Если трасса появится, то ею в первую очередь будут пользоваться коммерсанты.

«Они (коммерсанты. — Прим. ред.) на этом ничего не теряют, теряет потребитель, который будет платить дороже, и это все скажется на стоимости товара. <…> Татарстан пытается набить казну любыми способами, а самый доступный — это автомобилисты. У них есть налог, есть автомобиль, есть дороги, и все это помогает собирать дополнительные денежные средства», — заявил Золотов.

Дмитрий Золотов считает, что Татарстану необходимо перенять опят Москвы. Вокруг столицы есть много платных трасс, которыми могут бесплатно пользоваться жители региона. По его мнению, Татарстан пытается пополнить бюджет любыми способами.

Ранее сообщалось, что в Московской области провели оптимизацию движения на трех перекрестках.