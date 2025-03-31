В Московской области провели оптимизацию движения на трех перекрестках

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на трех перекрестках, работы прошли в Серпухове и Одинцовском. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли в поселке городского типа Большие Вяземы Одинцовского округа, там дорожники увеличили время работы левого поворота со стороны Москвы на пересечении Можайского шоссе и улицы Советской, а также увеличили время правого поворота со стороны Москвы на пересечении Можайского шоссе и трассы А-107. Кроме того, специалисты добавили утренний и вечерний режимы работы светофора на пересечении Старого Симферопольского и Бутурлинского шоссе у деревни Бутурлино в под Серпуховом в связи с ремонтными работами.

В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют повысить пропускную способность участков дорог на 10–15%.

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