Бесплодие, СВДС и живые вирусы: какие страшилки о вакцинации не соответствуют действительности

Педиатр сети клиник «Неболит» Анна Смирнова рассказала Здоровью Mail, как появилось антивакцинаторство или антипрививочное движение, а также насколько верно убеждение об опасности прививок.

По мнению эксперта, вокруг вакцинации сложилось много мифов. Один из самых распространенных — что прививки могут повлиять на способность иметь детей. По информации специалиста, научные исследования не подтверждают никакой связи между вакцинацией и бесплодием.

По мнению эксперта, другой распространенный миф — о повышении риска синдрома внезапной младенческой смерти. Исследования, как утверждает Анна Смирнова, показывают противоположное: среди привитых детей СВДС встречается реже, чем среди непривитых. Совпадение по времени объясняется просто: пик СВДС приходится на возраст, когда делают первые прививки.

«Многие также уверены, что существует связь вакцинации с аутизмом. Однако масштабные исследования с участием сотен тысяч детей такой связи не выявили. Аутизм — генетическое и нейробиологическое расстройство, и вакцины никак не влияют на его развитие», — отметила эксперт.

По данным издания, недоверие к прививкам проявляется в разных формах: от полного отказа до изменения рекомендованных сроков и схем вакцинации. Движение противников прививок существовало и раньше — еще в конце 1980-х, но пик его активности в России пришелся на 2010-е годы.

По информации издания, в Западной Европе и США уровень скепсиса по отношению к вакцинации крайне низок. В России же он остается довольно высоким.

«Действительно, ни одна прививка не гарантирует 100% защиты, но она многократно снижает риск тяжелого течения инфекции и смертельных исходов», — уточнила эксперт.

По мнению эксперта, существует еще один устойчивый миф: якобы прививки могут спровоцировать ту самую инфекцию, от которой они призваны оберегать. В действительности, как отметила специалист, современные вакцинные препараты — инактивированные, субъединичные, мРНК-вакцины — не содержат живых возбудителей, поэтому вызвать болезнь они просто не в состоянии. Даже живые, но ослабленные вакцины способны вызвать лишь слабую реакцию организма, но никак не полноценное инфекционное заболевание.

