Скрытые под землей объекты размываются: почему вирусолог Волчков боится выхода старых возбудителей
Вирусолог Волчков: в Дагестане из-за подтопления возможны вспышки инфекций
В Дагестане из-за сбоев в работе системы водоснабжения и смешивания сточных вод с питьевыми могут распространяться опасные инфекции. Об этом интернет-изданию «Абзац» заявил молекулярный биолог и вирусолог Павел Волчков. По словам специалиста, в условиях затопления риски возрастают многократно — из-за патогенов, которые в обычное время находятся в изолированном состоянии.
Волчков отметил, что люди могут заражаться самыми разными бактериями: от патогенных форм кишечной палочки до более специфичных редких видов и даже особо опасных инфекций. В воду проникают вирусы и другие паразиты. Если система очистки нарушена, любая вода, используемая для питья или гигиены, должна проходить через многоуровневые фильтры или обязательно кипятиться.
Особую тревогу у вирусолога вызывают скрытые под землей объекты, которые размываются потоками воды, вынося на поверхность возбудителей старых болезней.
«Размывание скотомогильников и старых кладбищ создает вероятность того, что бактерии могут, скажем так, восстать из мертвых. Если захоронения проводились в период острой эпидемии XX века, то микроорганизмы могут сохранить активность. Это приведет к тому, что начнется новая вспышка. Главный акцент сейчас должен быть на том, чтобы загрязненная вода не попадала в организм или на слизистые», — подчеркнул эксперт.
Ранее вирусолог Малинникова рассказал, что весенний сезон дач опасен из-за инфекции от грызунов.