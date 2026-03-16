«Бесподобные фельдшеры‑суперпрофи»: бригада скорой помощи и спасатели Подмосковья спасли охранника с рвотой кровью

В пресс-службе Скорой помощи Московской области рассказали REGIONS, как бригаде скорой помощи удалось спасти от неминуемой смерти охранника гаражного кооператива.

По данным пресс-службы, вызов поступил в ночное время суток. Медикам предстояло отправиться в гаражный кооператив. Плохо стало мужчине: у него открылась рвота с кровью. Вызов приняли фельдшеры Ирина Баширова и Валентина Самодурова. Водитель Александр Митькин доставил их на место происшествия в течение нескольких минут.

По информации пресс-службы, в помощи нуждался охранник гаражного кооператива. На момент прибытия медиков мужчина был без сознания. Его рабочее место находится на втором этаже. Лестница, ведущая к посту охранника, не позволяла спустить человека без сознания.

По данным пресс-службы, Ирина Юрьевна запросила помощь. На место происшествия прибыла бригада, в которую входит ее супруг Александр Баширов: фельдшеры Ольга Бабович и Телегин Антон, а также водитель Сергей Чуб. Спасатели также отреагировали на вызов — помощь оказали спасатели 201 ПСЧ г. Балашиха.

Медики смогли оперативно оказать помощь мужчине. Он пришел в сознание и смог разговаривать. Однако одна проблема оказалась пока неразрешенной — как спустить пациента вниз.

«Медики среди ночи нашли вилочный погрузчик, вместе со спасателями соорудили своеобразный „подиум“. Благодаря этому решению и слаженной работе спасателей пациента удалось аккуратно спустить на щите и доставить к автомобилю скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, герои этой истории — «бесподобные фельдшеры-суперпрофи». Мужчину доставили в реанимацию. В настоящее время его состояние стабильное, его здоровью ничего не угрожает.

