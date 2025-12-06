В школе Химок открыли Парту Героя в честь военного медика

В лицее №10 города Химки состоялась торжественная церемония открытия мемориальной «Парты Героя». Она посвящена памяти участника специальной военной операции, военного медика Чингиза Тюрбеева, который был посмертно награжден Орденом Мужества и медалью «За спасение погибших», сообщили в пресс-службе администрации г.о. Химки.

Почетное право открыть парту было предоставлено дочерям героя, Ксении и Анастасии, которые сами являются ученицами этого учебного заведения. На церемонии также присутствовала вдова Чингиза, Оксана Тюрбеева. Она поделилась воспоминаниями о муже: «Он окончил медколледж. С 2017 года работал в Химкинской больнице... Весь ковид он отработал здесь... Он решил добровольно служить в зоне СВО... Прослужил там девять месяцев, в отпуск так и не приехал...».

Жизнь героя оборвалась трагически. По словам близких, Чингиз был человеком отзывчивым и всегда готовым прийти на помощь. В один из дней он решил помочь сослуживцам с оборудованием позиции. Стояла жара, и он снял часть экипировки. В этот момент произошел подрыв на беспилотнике. Получив тяжелое ранение, Чингиз скончался по дороге в госпиталь.

Депутат Юлия Ишкова, присутствовавшая на мероприятии, отметила важность таких инициатив: «Парта Героя – это не просто школьная парта. Это символ, который помогает молодежи понимать, что рядом с нами жили и живут настоящие герои...».

Проект «Парта Героя» реализуется в рамках партийного направления «Новая школа» и нацелен на формирование у подрастающего поколения уважения к подвигам современников и сохранение памяти о героях-земляках.

Ранее сообщалось, что в подольской школе провели урок мужества и экскурсию для кадетов и юнармейцев.