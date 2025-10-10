«Беспроигрышная серия продолжится»: эксперт спрогнозировал исход матча России и Ирана

Эксперты спрогнозировали исход футбольного матча между командами из России и Ирана, который пройдет в пятницу, 10 октября, в Волгограде, сообщили novostivolgograda.ru.

Футбольный эксперт Евгений Калинин высказал мнение, что российские футболисты хорошо подготовлены к предстоящей игре. Он предположил, что тренер Валерий Карпин откажется от экспериментов и сделает ставку на сыгранные клубные связки. На поле, по мнению эксперта, выйдут сильнейшие спортсмены: Батраков, Баринов, Воробьев, Кисляк, Обляков, Круговой.

«Думаю, беспроигрышная серия продолжится, так как в отличие от прошлой встречи в Тегеране, когда командам пришлось играть в марте, сейчас все игроки в оптимальной игровой форме и готовы поддерживать высокий темп матча не полчаса, а все отведенное время», — высказал мнение футбольный эксперт Евгений Калинин.

Эксперт считает, что проведение игры на стадионе во Владивостоке позволит российским спортсменам ощущать поддержку страны. По прогнозам Калинина, у россиян есть реальные шансы одержать победу в один или два мяча. Рассчитывать на большой отрыв от соперника не стоит.

«С четырьмя и более голами в этот раз, видимо, не получится. Иран по уровню игры и подбору игроков — это не Албания, не Сирия и уж тем более не Куба. Поэтому крупного счета ждать не приходится», — высказал мнение эксперт.

По информации издания, в 2018 году на волгоградском стадионе был побит рекорд по посещаемости. Тогда зрители наблюдали за игрой команд из Японии и Польши. В тот день на российский стадион пришло 42 189 зрителей. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» посетили 41 984 человека.

«Кто знает, может 10.10.2025 станет новой счастливой датой для нашего стадиона?» — отметил корреспондент «НовостиВолгограда.ру».

Ранее сообщалось, что россиянин пришел на трибуны стадиона с целью найти супругу.